Su Jovetic, un altro club di serie A

Non solo la Lazio, anche l’Atalanta è interessata a Stevan Jovetic, ex giocatore di Fiorentina e Inter che negli scorsi giorni ha lasciato il Monaco a parametro zero. Ci sono però due ostacoli che difficilmente potranno essere superati dalla Dea: il primo è relativo all’ingaggio molto oneroso che il montenegrino vorrebbe percepire, il secondo è di natura atletica, visto che l’attaccante ha avuto molti problemi nel corso della sua carriera. A riportarlo è L’Eco di Bergamo.