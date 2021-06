“Su Mendes sto con Commisso, Pradè ne ha azzeccate poche”

L’ex giocatore della Fiorentina Andrea Orlandini è intervenuto su tuttomercatoweb parlando della situazione in casa viola: “Mendes voleva quasi appropriarsi della società, se le cose stanno così sono d’accordo con Commisso. Se non arriva Italiano, ci sono Fonseca o Ranieri.

E ancora: “Una minestra riscaldata, ma non farebbe male a Firenze. Altri non ce ne sono. Italiano è giovane, può andare bene per la Fiorentina. Prima però i dirigenti viola dovevano chiamare lo Spezia, ora il tecnico ha in testa Firenze: un problema per il club ligure. Pradè mi pare ne abbia azzeccate poche. Il Ds e Barone sono i responsabili dell’errore fatto con Antognoni”