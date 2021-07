Su Simy c’è ancora la Fiorentina? La situazione

Qualche settimana fa, un mesetto circa, la Fiorentina ha preso informazioni con il Crotone per Nwankwo Simy. Un sondaggio, niente di più approfondito. Il club calabrese ha preso nota e tutto sembrava apparecchiato per una trattativa, ma improvvisamente è saltato tutto probabilmente perché la Viola non si sentiva di spendere così tanto per una riserva.

Secondo quanto riportato da La Nazione, negli ultimi giorni sull’attaccante ci sarebbe il Bologna in vantaggio sulla concorrenza. Anche se, nelle ultime 48 ore, il Crotone avrebbe ricevuto nuovi contatti (da Firenze?) che hanno messo momentaneamente in stand-by la trattativa con il club felsineo.