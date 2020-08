Su Torreira c’è anche un’altra italiana, ma il conflitto d’interessi con la Fiorentina potrebbe essere pericoloso

Ci sarebbe anche il Milan sul centrocampista dell’Arsenal Torreira. Secondo quanto riporta Tuttosport i rossoneri avevano già provato a riportarlo in Italia dodici mesi fa e ora vogliono provare l’affondo decisivo. Il Milan però sembra fortemente interessato anche a Milenkovic e a questo punto il conflitto d’interessi con la Fiorentina (che sembra in pole per il regista ex Sampdoria) diventerebbe pericoloso.

