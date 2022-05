“Su Torreira c’è un’altra squadra interessata. Ieri contro la Juventus ha giocato solo pochi minuti per non attivare un bonus finanziario”

Ha lasciato non poco sgomenti i tifosi viola l’indiscrezione arrivata poco fa sul possibile mancato riscatto del centrocampista Lucas Torreira da parte della Fiorentina. Il giornalista Matteo Moretto ha aggiunto alcuni dettagli in proposito tramite il suo profilo Twitter: “Lucas Torreira non resta alla Fiorentina nonostante il suo agente abbia raggiunto un accordo sul diritto di recompra con l’Arsenal, con condizioni favorevoli nel pagamento dei 15 milioni. L’ingaggio, senza sconti, era stato concordato.

Lucas ne sarebbe stato felice, ha dato il massimo, dall’inizio alla fine, giocando spesso anche quando era infortunato. Ora però torna ai Gunners, ma il suo contratto scade nel 2023”.

E aggiunge: “C’è già una squadra molto interessata per lui. Ieri contro la Juve ha giocato solo pochi minuti, per non attivare un bonus finanziario”.