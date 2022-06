Suarez alla ricerca di una squadra che gli faccia giocare le coppe. E la Fiorentina potrebbe essere la sponda giusta

Come avete potuto leggere ieri, in Spagna si è diffusa la voce che Denis Suarez sia nel mirino in Italia di Lazio e Fiorentina. Un’indiscrezione che viene rilanciata anche stamani e non solo nel paese iberico, in giornali che si occupano giornalmente delle vicende del Celta Vigo (tipo il Faro de Vigo), squadra che detiene la proprietà del suo cartellino, ma anche da alcuni media nel nostro paese.

Suarez è alla ricerca di un club che gli consenta di giocare le coppe europee nella prossima stagione.

Si tratta di un centrocampista classe ’94 che è molto versatile, perché oltre che sulla linea mediana può essere utilizzato anche come ala (sia a destra che a sinistra) in un attacco a tre. Giocatore abile nel dribbling, ha un bel tocco di palla e visione di gioco, che gli permette di sfornare assist deliziosi per i compagni. Per lui anche un passato nel Barcellona, dove però non ha trovato fortuna e ha anche una presenza nella nazionale maggiore spagnola dopo aver fatto tutta la trafila delle rappresentative giovanili.