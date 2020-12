1-1 al 45′ – Segui con noi la Diretta di Fiorentina-Slavia Praga

46′- Si ricomincia!

45′ – Fine primo tempo

GOL! 40′ – Goal dello Slavia Praga. Punizione in area, deviazione per Persson che da due passi manda in rete.

35′ – Fiorentina ancora in avanti con Clelland. L’arbitro ferma l’attaccante viola in contropiede per fuorigioco.

22′- Grande azione della Fiorentina sull’out di sinistra, tiro di Breitner ma la palla non è pericolosa per Votikova

13′ – Azione dello Slavia, Quinn salva

GOL! 4′ Cross di Breitner e incornata di Quinn! 1-0 viola!

1′ – Tutto pronto al Franchi, si comincia! Seguite la diretta su Fiorentinanews

Fiorentina (4-3-3): Ohrstrom; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Mascarello, Breitner, Neto; Bonetti, Sabatino, Clelland.

A disposizione: Forcinella, Cordia, Arnth, Adami, Vigilucci, Middag, Ripamonti, Monnecchi, Piemonte, Kim, Baldi, Fusini.

All. Cincotta.

Slavia Praga (4-2-3-1): Votikova; Jarchovska, Necidova, Pincova, Bartovicova; Persson, Cahynova; Divisova, Kreijcikova, Szewieczkova; Kozarova.

A disposizione: Lukasova, Sladka, Huvarova, Khyrova, Karasova, Cerna, Vesela, Slajsova, Surnovska, Zemberyova.

All. Kolomaznik.