Succede di tutto allo Stadium, la Salernitana va sul doppio vantaggio ma la Juve la raggiunge proprio nel recupero. Espulso anche Cuadrado. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Posticipo pirotecnico allo Juventus Stadium, con la Salernitana che ha sfiorato il clamoroso colpaccio, finendo poi per subire la beffa nel recupero del secondo tempo. Granata avanti per 0-2 grazie a Candreva e al rigore di Piatek allo scadere del primo tempo.

Nella ripresa prima il gol di Bremer al 51′, poi il pressing bianconero che porta al rigore su Alex Sandro al 92′. Batte Bonucci, respinge Sepe ma Bonucci segna sulla respinta. Poi l’incredibile: al 96′ Milik segna il 3-2, si toglie la maglia e viene espulso per doppio giallo. Il Var però segnala fuorigioco, resta il rosso ma il punteggio torna sul 2-2. Poi espulsi in serie Cuadrado Fazio e Allegri ma dopo 12 minuti di recupero le due squadre chiudono in parità.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Atalanta, Milan14, Udinese 13, Inter 12, Lazio 11, Roma 10, Juventus 10, Salernitana 7, Torino 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Bologna 6, Spezia 5, Verona 5, Empoli 4, Lecce 3, Sampdoria, Cremonese 2, Monza 1.