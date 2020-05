Suggestione Gotze per la Fiorentina? Intanto Zorc annuncia: “In estate lascerà il Borussia Dortmund”

La seconda puntata del matrimonio tra Mario Gotze e il Borussia Dortmund non è andata proprio come la prima, al termine della quale l’attaccante si era affacciato sul pianeta calcio come uno dei principali talenti a livello mondiale. Anzi, dopo il gol decisivo per l’assegnazione del Mondiale 2014, Gotze si è un po’ perso e nel Borussia di oggi fatica anche a trovare spazio. Per la Fiorentina se ne è parlato come possibile suggestione per il prossimo mercato, il classico calciatore da rilanciare, in età ancora giusta: Gotze farà 28 anni tra una decina di giorni. Il dg del Dortmund Michael Zorc intanto ha annunciato a Sky Sports De che l’attaccante lascerà il club a fine stagione: “Con Mario ci lasceremo in estate. E’ una decisione presa da entrambe le parti dopo averne discusso. Mario è davvero un bravo ragazzo”.

L’occasione per la Fiorentina potrebbe essere ghiotta considerando che Gotze sarà libero a parametro zero…