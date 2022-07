Suggestione Kjaer: era stato un pensiero per la Fiorentina ma adesso torna in campo per il Milan

Era stato una voce per sostituire Milenkovic in difesa, adesso, dopo oltre 7 mesi, è tornato in campo. Simon Kjaer è pronto a giocare di nuovo una partita, anche se solo amichevole. Il difensore danese si era fatto male lo scorso dicembre, riportando la rottura dei legamenti crociato e collaterale, e la Fiorentina, complice anche questo infortunio aveva fatto un sondaggio.

Per il Milan non si tratta di una riserva la Fiorentina ci abbia provato nelle scorse settimane, non c’è mai stata la volontà di approfondire l’argomento. Per Pioli, ma anche per Maldini e Massara, Kjaer non si tocca. Un nome in meno quindi da depennare dai possibili arrivi per la retroguardia viola.