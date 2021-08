Suggestione Ribery: possibile il ritorno al Bayern Monaco?

Dalla Germania arriva una clamorosa suggestione riguardo il futuro di Franck Ribery, svincolatosi dalla Fiorentina orma da più di un mese. Secondo quanto riportato dalla Bild, nelle prossime settimane potrebbe andare in scena la possibilità di rivedere il francese con la maglia del Bayern Monaco.

Come detto, per adesso si tratta solo di poco più di un’ipotesi, ma il quotidiano tedesca racconta di come i bavaresi potrebbero pensare ad ingaggiarlo nel caso in cui non trovasse squadra nei prossimi giorni. E nel caso in cui gli infortuni dei vari Coman, Gnabry e Sané dovessero proseguire nel tempo.