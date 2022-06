Suggestione Suarez, ma anche altri nomi annotati per l’attacco della Fiorentina

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Come specifica stamani il Corriere dello Sport, l’ultimo nome fatto è davvero importante. Luis Suarez avrebbe scelto, tra le destinazioni gradite, anche Firenze; l’obiettivo dell’ormai ex Atletico Madrid è rimanere in un campionato di alto livello. La Viola, tuttavia, deve fare i conti con uno scoglio importante, ovvero l’ingaggio: l’ultimo stipendio del Pistolero è di 7 milioni di € netti a stagione.

Non solo Suarez, comunque. Ci sono altri nomi che interessano alla Fiorentina, a cominciare da Andrea Pinamonti, classe ’99 di proprietà dell’Inter che viene da un’ottima stagione con l’Empoli. Italiano gradisce molto questo nome, ma i nerazzurri vorrebbero usarlo come pedina di scambio per arrivare a Bremer del Torino (con un prezzo più agevolato). Attenzione anche a Joao Pedro del Cagliari, dove c’è concorrenza, e a Luis Vazquez del Boca Juniors.