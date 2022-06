Suggestione Umtiti: la Fiorentina per dimenticare il Barcellona e rilanciarsi

L’ultimo nome per il calciomercato della Fiorentina è quello di Samuel Umtiti. Il difensore francese è in uscita dal Barcellona, dove ha trascorso l’ultima stagione da separato in casa giocando in tutto soltanto 90’.

Classe ’93, è stato tra i protagonisti della Francia che nel 2018 vinse i Mondiali, segnando tra l’altro il gol decisivo che diede la vittoria ai transalpini nella semifinale contro il Belgio. Da quel momento in poi, però, sono iniziate le difficoltà per Umtiti: tra i problemi fisici e quelli strutturali del suo Barcellona, non è mai riuscito a tornare agli antichi livelli.

Pagato venticinque milioni di euro dai blaugrana, il difensore mancino adesso vuole rilanciarsi e avrebbe scelto proprio la Fiorentina per farlo. In Francia e in Spagna non hanno dubbi, anche se per il momento la trattativa non sembra ancora partita.

Per il club di Rocco Commisso può rappresentare sicuramente un’occasione da non farsi sfuggire, alla stregua di quella che porterà Luka Jovic in riva all’Arno. Anche se – va detto – le condizioni fisiche del francese rappresentano un grosso punto di domanda. A gennaio si è addirittura spalmato l’ingaggio per permettere al Barça l’acquisto di Ferran Torres, motivo per cui quello dello stipendio non sembra essere un problema insormontabile.