Sul filo di un rasoio, in una serata border line

Tensione alta e il gruppo viola cerca conforto chiudendosi dentro se stesso, di solito succede sempre così quando le cose non funzionano e intorno cambia il vento della fiducia. Quella dentro lo stadio – tanto per cambiare, numeri importanti – sarà sicuramente favorevole per la squadra durante i 90 minuti della partita contro l’Inter, mai come questa volta però il comportamento dei giocatori viola e il risultato potranno orientare il sentimento del dopo-match.

Come scrive La Nazione, tutto viaggia in equilibrio sul filo del filo. Serata davvero border line quella della Fiorentina contro i nerazzurri, fra l’altro riemersi da un periodo complicato con 3 vittorie nelle ultime quattro partite (compresa quella contro il Barcellona). La Fiorentina divide in classifica il tredicesimo posto con il Monza e la Salernitana e dal mondo social del club filtra una serenità autoprodotta che non sempre appartiene a chi va in campo, dovendosi poi misurare con gli altri: dovrebbe essere ormai chiaro che non sono le parole, ma piuttosto i risultati e la crescita del comparto tecnico a determinare la simpatia dei tifosi. I quali stanno vivendo un periodo di grande frustrazione, sperando di cogliere segnali di risveglio da una squadra che viaggia a strappi e da una società che sembra stupita e amareggiata dalle critiche.