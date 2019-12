Sul finire dell’anno, per la Fiorentina la possibilità di un nuovo inizio: contro la Roma con un pizzico di ottimismo in più

Molto più di un gol, molto più di un pareggio, molto più di un punto. L’1-1 acchiappato in extremis contro l’Inter vale tantissimo per la Fiorentina, e prolunga il suo effetto fino alla partita di questa sera. Se Domenica sera il match fosse finito in virtù della rete di Borja Valero, la squadra di Montella si presenterebbe al Franchi con l’ennesima sconfitta sulle spalle, pronta a darsi in pasto ad una Roma in salute. Invece il gol di Vlahovic e il punticino, strappato ma tutto sommato meritato, contro i nerazzurri permette alla Fiorentina di arrivare all’ultimo appuntamento dell’anno solare in modo diverso. Con più fiducia, con un briciolo in più d’entusiasmo, con un pacato ottimismo nell’aria dovuto anche alle dichiarazioni, sempre più determinate, di Commisso riguardo al tema stadio. Assenze, dubbi sull’allenatore, perplessità sull’atteggiamento di Chiesa e chi più ne ha più ne metta. Questa sera tutto deve essere riposto in un cassetto chiuso, dimenticando la negatività degli ultimi tempi. Per provare ad ottenere una vittoria difficile, senza dubbio, ma che potrebbe rappresentare una svolta. Sul finire del 2019, un nuovo inizio per la Fiorentina.