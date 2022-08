Sul fronte cessioni è tutto congelato. Di offerte ne sono arrivate, ma la Fiorentina…

La Fiorentina deve fare il punto anche per quanto riguarda il capitolo cessioni. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento tutto è bloccato e molte di queste verranno discusse dopo la partita contro il Twente in Conference League di giovedì.

Ma chi sono i profili indiziati a lasciare Firenze? Le offerte giunte sul tavolo della società viola sono per Kouame e Terzic. Per l’attaccante ivoriano si sono fatte avanti Augsburg, Brighton e PSV. Anche per quanto riguarda il terzino serbo tutte le offerte giungono dall’estero, ma non sembrano soddisfare la Fiorentina. In ogni caso la società vuole prima assicurarsi il pass per l’Europa e poi pensare alle possibili partenze.