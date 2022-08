Sul futuro di Parisi ci pensa Corsi a fare chiarezza: “Lo vogliamo tenere”

Obiettivo della Fiorentina e seguito a lungo anche dalla Lazio, il futuro di Fabiano Parisi dovrebbe essere ancora a tinte azzurre. Il terzino classe 2000, protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli, è stato a lungo seguito da diversi club, su tutti Fiorentina e Lazio.

Nelle ultime ore si era fatto avanti anche il Nizza, forte dei buoni rapporti con l’Empoli dopo l’affare Viti, ma sul futuro del terzino azzurro ha fatto chiarezza il presidente Corsi spiegando la situazione di Parisi a Tuttomercatoweb: “Ha ancora 3 anni di contratto e stiamo parlando del rinnovo, che è giusto e meritato. Stiamo cercando di trovare una soluzione che metta d’accordo tutte le parti. Al momento non lo vogliamo cedere”.

Come per Vicario, anche per Parisi ci pensa Corsi a spegnere le voci di mercato e così al terzino classe 2000 non resta che continuare a stupire anche nella prossima stagione prima di tentare il salto in un club di livello superiore.