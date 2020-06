Sulle orme di Chiesa: La Fiorentina fa incetta di giocatori della Settignanese

C’è Federico Chiesa e va bene. Ma ci sono anche altri talenti nel settore giovanile della Fiorentina come Federico Simonti in Primavera e Lorenzo Chiesa negli Under 16. Tutti questi hanno una caratteristiche: sono cresciuti alla Settignanese e poi hanno fatto il grande salto in maglia viola.

Nella prossima stagione saranno ben venti i giocatori rossoneri che giocheranno con i gigliati. Accordi già tutti conclusi con una sola speranza: ripercorrere le orme di Federico Chiesa, ovvero colui che abbiamo soprannominato in questi giorni mister ottanta milioni.