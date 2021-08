“Sull’operazione Vlahovic la Fiorentina si gioca molto della sua credibilità. Cederlo significa vivacchiare”

“Sull’operazione Dusan Vlahovic la Fiorentina si gioca molto della sua credibilità e della sua futura dimensione”. Questo scrive il giornalista Alberto Polverosi in un suo editoriale, pubblicato dal Corriere dello Sport-Stadio.

L’uomo-vetrina di questa squadra è indubbiamente il serbo. E tante voci si stanno inseguendo in questi giorni. Polverosi aggiunge: “L’Atalanta vende, acquista e migliora. La Fiorentina finora non ha seguito questa linea, così che ancora oggi ci domandiamo cosa voglia fare da grande. Se l’obiettivo dal 10º al 15º posto va bene a Commisso, allora ceda pure Vlahovic. Se si vuole gestire senza salire di livello meglio farlo con i soldi in tasca, si può sempre acquistare Scamacca sperando che segni gli stessi gol del serbo e magari la prossima estate siamo punto e da capo. Ma se invece l’idea è la crescita allora lo tenga stretto perché intorno a questo giocatore si può costruire il futuro della Fiorentina“.

In conclusione: “Quando la Fiorentina riuscirà a difendere il suo patrimonio diventerà una grande squadra, fino a quel momento vivacchierà”.