Suonano le campane: Chiesa è tornato sulla fascia! E ora la Fiorentina può cambiare volto

Finalmente Federico Chiesa sulla fascia! Sembrava impossibile riuscire a rivederlo fronte alla porta, nel suo ruolo, a svariare e a puntare in velocità il diretto avversario e invece nell’ultima mezz’ora di ieri Iachini l’ha spedito proprio lì. La situazione era piuttosto precaria per la squadra viola ma il tecnico aveva già intenzione di sperimentare questa “nuova” soluzione, come affermato anche in conferenza stampa. A frenarlo fin qui era stata una tenuta fisica ancora non ottimale per il talento della Fiorentina, che però nelle ultime settimane sembra finalmente ristabilito. E ora si può aprire una fase decisamente nuova, quella del 3-4-3 o del 4-3-3, una soluzione che preveda insomma Chiesa sulla fascia e magari le due punte affiancate, specialmente quando rientrerà Ribery. Prima gli equilibri, certo, ma se non altro si inizia a intravedere la strada che un po’ tutti auspicavano per poter sfruttare al massimo tutte le qualità del numero 25.