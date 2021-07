Super Berrettini: il tifoso della Fiorentina vola ai quarti di Wimbledon

Matteo Berrettini vola ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero 9 al mondo, ha battuto Ilya Ivashka in tre set (6-4, 6-3, 6-1) senza troppi patemi. Il tifoso della Fiorentina è quinto italiano a raggiungere i quarti di finale dello Slam inglese e il primo dopo ventitré anni: l’ultimo a riuscirci fu Davide Sanguinetti nel 1998. Ai quarti, Berrettini affronterà il vincente dell’ottavo di finale tra Zverev e Auger-Aliassime.

