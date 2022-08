Super Napoli, il prossimo avversario casalingo della Fiorentina ne fa cinque al Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 sono scese in campo al Bentegodi Hellas Verona e Napoli. I partenopei non hanno interrotto la tradizione delle big in questa prima giornata, vincendo in maniera netta. Questo nonostante il vantaggio scaligero con Lasagna, a cui ha risposto subito il nuovo acquisto Kvaratskhelia.

Prima dell’intervallo Osimhen ha firmato il sorpasso, raggiunto a inizio ripresa dal gol di Henry. Il Napoli però ci ha messo poco a rompere l’equilibrio e dilagare, segnando in serie con Zielinski, Lobotka e Politano per il definitivo 5-2.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 3, Milan 3, Atalanta 3, Fiorentina 3, Inter 3, Lazio 3, Torino 3, Roma 3, Spezia 3, Juventus 0, Sassuolo 0, Cremonese 0, Bologna 0, Lecce 0, Monza 0, Empoli 0, Salernitana 0, Udinese 0, Sampdoria 0, Verona 0.