Supercoppa Femminile: tra poche ore la finalissima tra Fiorentina e Juventus

Come leggiamo su La Gazzetta dello Sport, oggi alle 12.30 su Sky e streaming su TimVision, finalissima della Supercoppa “a quattro” al Comunale di Chiavari. Dopo aver battuto la Roma ai supplementari mercoledì, le bianconere sfidano la Fiorentina che ha eliminato il Milan. È il “Clasico” del femminile: una Supercoppa per parte (2018 viola, 2019 bianconera) e quarta sfida consecutiva in finale tra Coppa Italia e Supercoppa (2-1 per la Juve il bilancio). Rita Guarino ritrova Giuliani e Cernoia, nella Fiorentina rientra Adami ma non il tecnico Cincotta, positivo al Covid.

“Non dobbiamo entrare scariche come nella semifinale, ha detto Guarino, con la Fiorentina sono partite mai scontate, si parte sempre a bocce ferme, al 50%”.

Melani, il vice di Cincotta: “Giocheremo per il presidente Commisso e per le assenti, Mascarello che si è rotta il crociato e le ragazze colpite dal Covid”.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3) Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Galli, Rosucci; Hurtig, Girelli, Bonansea.

All. Guarino

Fiorentina (4-3-1-2) Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Neto, Adami, Vigilucci; Bonetti; Kim, Sabatino. All. Cincotta (in panchina Melani)