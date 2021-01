Supercoppa Italiana Femminile Juventus-Fiorentina 2-0, traversa delle bianconere. segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina Femminile-Juventus: 0-2 (39′, 55′ Bonansea)

FIORENTINA: Schroffenegger, Quinn, Tortelli, Zanoli, Thogersen, Neto, Middag (63′ Adami), Vigilucci, Kim (73′ Monecchi), Bonetti (73′ Clelland), Sabatino.

73′ Cambio anche nella Fiorentina: fuori Kim e Bonetti, vanno in campo Monecchi e Clelland.

72′ Cambio nella Juventus: esce Bonansea, tocca a Cernoia.

70′ Ci prova la Fiorentina con Neto che crossa in area per Sabatino, Giuliani la anticipa in uscita. Subito dopo c’è il tentativo di Adami ma la sua conclusione termina fuori.

68′ Altra opportunità per la Juventus, il tiro di Boattin si stampa sulla traversa.

63′ Cambio nella Fiorentina: esce Adami, c’è Middag.

61′ Occasione per la Fiorentina, con Bonetti che passa a Vigilucci e va verso la porta, Giuiani chiude e salva la porta bianconera.

55′ Gol della Juventus. Ancora Bonansea, che fa suo il pallone al limite dell’area, calcia e segna il 2-0 per la squadra bianconera.

51′ Vigilucci serve un buon pallone a Middag ma poi l’azione si vanifica per il fuorigioco di Sabatino.

46′ Inizia la ripresa!

45′- Termina adesso il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Juventus. Bianconere in vantaggio dopo la prima frazione di gioco.

39′ GOL DELLA JUVENTUS: Bonansea riceve sulla sinistra, salta secco Zanoli e fa partire un mancino che beffa Schroffenegger, tradita dal rimbalzo.

35′- Giallo per la Fiorentina. Thogersen, body-check su Hurtig, finisce sul taccuino dell’arbitro

33′- Squillo di Sabatino. Break di Thogersen che brucia Hurtig e serve centralmente Sabatino, conclusione. frettolosa. Giuliani non ha problemi.

27‘ –GAMA! Stacco imperioso del capitano della Juventus su corner di Caruso, Schroffenegger va a terra con agilità e blocca il pallone.

23′- SCHROFFENEGGER DICE NO A HURTIG! Torre di Bonansea da corner per la compagna, girata immediata che Schroffenegger respinge. Fiorentina in affanno.

21′- Bella giocata difensiva di Middag che arriva in soccorso di Tortelli sul dribbling di Bonansea. La Juventus sembra esser partita meglio della Fiorentina e sta premendo sull’acceleratore.

16′– Occasione Juventus! Hurtig supera Thogersen in area e cerca di servire Caruso, provvidenziale l’opposizione di Tortelli a pochi passi dalla porta.

14′- Azione insistita della Fiorentina, Middag tenta di concluderla dalla distanza ma il suo tiro è ribattuto. Nulla di fatto.

9′- Altro tiro dalla distanza della Juventus, stavolta da parte di Caruso. Stesso esito, palla fuori senza particolari preoccupazioni per Schroffenegger.

6′- Il primo tiro della partita è della bianconera Bonansea, che alza troppo la conclusione da fuori.

1′ – Inizia la partita

Alle 12.30 il calcio d’inizio della finalissima di Supercoppa Italiana femminile. La Fiorentina di Cincotta dopo aver battuto il Milan ed essersi conquistata il pass per la finale, affronta oggi la Juventus, vittoriosa sulla Roma nella rispettiva semifinale. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Segui la diretta testuale di Juventus-Fiorentina, gara valida per la finale di Supercoppa femminile direttamente su fiorentinanews.com.

JUVENTUS – Giuliani, Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin, Galli, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig

A disp.: Bacic, Giordano, Sembrant, Lundorf, Cernoia, Rosucci, Zamanian, Staskova, Maria Alves

All.: R. Guarino

FIORENTINA – Schroffenegger, Quinn, Tortelli, Zanoli, Thogersen, Neto, Middag, Vigilucci, Kim, Bonetti, Sabatino

A disp.: Ohrstrom, Cordia, Arnth, Adami, Ripamonti, Mani, Baldi, Clelland, Monnecchi

All.: A. Cincotta (in panchina N. Melani)