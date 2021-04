SuperLega, le idee chiare di Commisso: “Agnelli e la Juventus sono diventati quello che sono grazie all’Italia. Questa nuova lega è un’idea sua…”

Fiorentina in silenzio stampa anche sulla questione SuperLega. Il pensiero però del presidente viola, Rocco Commisso, su questo progetto era già stato espresso nell’aprile 2020 quando, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, il numero uno viola disse: “La Juve è italiana, ha tifosi che la seguono dalla Calabria e dalla Sicilia per vederla. Agnelli e la Juventus sono diventati quello che sono grazie all’Italia. Questa della SuperLega è un’idea sua…”.

Un Commisso che sta lottando da anni contro un sistema chiuso come l’MLS (sostenuto dalla Federazione statunitense) dove non sono possibili promozioni e retrocessioni e che può essere in qualche modo paragonabile alla SuperLega.