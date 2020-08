Supermarket Inter: l’asse Pradè-Marotta si infiamma e i nerazzurri sono pronti a scendere a compromessi per due giocatori

La chiave di volta per sbloccare l’affare tra Inter e Fiorentina per lo scambio tra Cristiano Biraghi e il brasiliano Dalbert è Radja Nainggolan. Ebbene sì, secondo quanto riportato da Passione Inter, le società si incontreranno a fine Europa League ma il futuro del centrocampista belga sono legate a quelle dei colori viola.

Nainggolan è un giocatore eternamente accostato alla Fiorentina, l’anno scorso rifiutò il giglio per andare a Cagliari per motivi familiari. E proprio gli isolani non sarebbero intenzionati a pagare le cifre proposte dall’Inter per accaparrarsi il centrocampista per un’altra stagione.

L’ex Roma, che conosce molto bene Daniele Pradè, diventa così un elemento in più per lo sconto 2×1 che Marotta può riservare alla Fiorentina. Dalbert non resterà a Milano, così come Biraghi è destinato a giocare lontano da Firenze, e quindi perchè non provare a portare a casa tutto il pacchetto?

Nainggolan è un giocatore capace di donare sicurezza all’intero reparto del centrocampo e, grazie a una maturazione avvenuta col tempo, può fare una buona serie di partite in maniera egregia. In tutto questo, poi, c’è da considerare Dalbert, giocatore da rivalutare dopo una stagione sufficiente.

Attenzione però che, poi, questi contatti non siano ponte per una trattativa tra le società per Federico Chiesa.