Surfare sull’entusiasmo per chiudere il 2021: il diktat viola per inseguire un sogno chiamato Europa

Ci sono tutti gli elementi in casa Fiorentina per cavalcare l’onda a finire al meglio questo 2021. Questo il diktat in casa viola in vista delle due partite contro il Sassuolo e l’Hellas Verona. Lo stesso Vincenzo Italiano ha percepito il bellissimo clima nell’ambiente viola ed ha capito che queste due partite sono un crocevia fondamentale per la stagione viola, o almeno per i sogni europei.

Europa appunto, quasi una parola proibita a Firenze. Un’ambizione che manca da troppo tempo alla piazza fiorentina. Ma la classifica parla chiaro. Oggi niente distrazioni, con un occhio di riguardo a Berardi. Ora in campo, domani (forse) sul mercato.