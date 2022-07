Svalutazione Oliveira, come sono drasticamente cambiate le cifre dalla trattativa con la Fiorentina ad oggi

Basta un solo anno per far svalutare, e in maniera considerevole, il cartellino di un calciatore. Prendiamo Sergio Oliveira ad esempio. Il centrocampista di proprietà del Porto sta per trasferirsi al Galatasaray in Turchia per la cifra di tre milioni di euro. Eh sì, avete letto bene, tre milioni.

Tutt’altra musica rispetto a quanto veniva trattato quando c’era la Fiorentina dietro di lui (esattamente un anno fa, prima che scoppiasse la diatriba della società viola con Gattuso e Mendes). Venti i milioni di euro richiesti allora dai portoghesi, cifra che i viola non volevano assolutamente spendere e stavano trattando al ribasso.

E’ vero il fatto che allora, lo stesso Oliveira proveniva da una stagione ricca di gol e soddisfazioni personali, mentre quest’anno è stato da dimenticare per lui, ma un crollo così non era certo immaginabile appena 365 giorni fa.