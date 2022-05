Svanberg resta un nome per il futuro del centrocampo viola: insieme ci potrebbe essere anche un suo compagno di squadra

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe seguendo due giocatori che potrebbero lasciare il Bologna di Sinisa Mihajlovic al termine di questa stagione. Si tratta del giovane laterale scozzese Aaron Hickey, che quest’anno ha anche segnato diversi gol in campionato, e la mezzala della Nazionale svedese, Matias Svanberg.

Hickey però è già molto richiesto, soprattutto in Inghilterra sponda Arsenal (anche in memoria dell’affare Tomyasu), con una pretendente italiana come il Napoli. Essendo un classe 2002 la sua valutazione non è bassa: 20 milioni. Leggermente inferiori invece sono le pretese per Svanberg, il cui contratto scade nel 2023, e potrebbe partire per una cifra di circa 10 milioni di euro.