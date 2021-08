Svecchiamento e linea verde. Con gli addii di Ribery, Caceres e Borja Valero la rosa della Fiorentina è tra le più giovani della prossima Serie A

Qual è la rosa più giovane del prossimo campionato? E quale quella più anziana?

In casa Fiorentina, dopo lo ‘svecchiamento’ attuato al termine della scorsa stagione, l’età media della squadra si è abbassata radicalmente. Con gli addii di Ribery, Caceres e Borja Valero, tutte e tre con contratto in scadenza giugno 2021, si è preferito dare un taglio agli stipendi degli ‘esperti’. Il francese 38enne (classe 1983) per di più appesantiva il monte ingaggi del club di Commisso con il suo stipendio da 4 milioni di euro annui. Caceres e Borja Valero invece non vantavano ingaggi faraonici, ma la carta d’identità segna rispettivamente 34 e 36.

Spazio alla cosiddetta linea verde, ai giovani come Sottil, Maleh e Bianco. Certo è che perdere in un colpo solo tre leader esperti, in campo e fuori, può avere ripercussioni all’interno di una squadra. Servirà eleggere nuovi leader come Biraghi, Bonaventura e Saponara, sperando che anche il mercato regali a Italiano un giocatore esperto su cui puntare.

Di seguito la classifica dei 20 club di Serie A, in cui la Fiorentina si posiziona al 15° posto tra le squadre più ‘anziane’ del campionato.

20) SPEZIA: età media di 24,4 anni

19) EMPOLI: età media di 24,9 anni

18) ROMA: età media di 25,3 anni

17) BOLOGNA: età media di 25,3 anni

16) TORINO: età media di 25,4 anni

15) FIORENTINA: età media di 25,5 anni

14) MILAN: età media di 25,7 anni

13) ATALANTA: età media di 25,9 anni

12) SALERNITANA: età media di 26 anni

11) VENEZIA: età media di 26,1 anni

9) NAPOLI: età media di 26,2 anni

9) CAGLIARI: età media di 26,2 anni

8) GENOA: età media di 26,3 anni

6) SASSUOLO: età media di 26,6 anni

6) VERONA: età media di 26,6 anni

5) LAZIO: età media di 27 anni

4) JUVENTUS: età media di 27,4 anni

1) UDINESE: età media di 27,6 anni

1) SAMPDORIA: età media di 27,6 anni

1) INTER: età media di 27,6 anni