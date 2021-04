Svegliati Amrabat!

Con molta probabilità, Sofyan Amrabat tornerà ad essere stasera uno dei titolari della Fiorentina. Una sfida particolare questa per il nazionale marocchino che sfiderà la squadra con la cui maglia addosso è esploso: il Verona. I gialloblu lo hanno valorizzato fino a convincere il presidente Commisso a sborsare qualcosa come 21,8 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza del Napoli.

Soldi finora non certo spesi bene, perché Amrabat non ha avuto il rendimento che tutti si aspettavano. Adesso per lui è giunto il momento di svegliarsi: fin da stasera, se realmente sarà chiamato in causa come sembra, è l’ora di cambiare passo, di prendere in mano le redini del centrocampo e di fornire ben altre prestazioni.

La salvezza dei viola passa anche attraverso i suoi piedi.