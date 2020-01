Svolta Chiesa vicina: Fiorentina pronta a raddoppiargli l’ingaggio. Ad inizio febbraio…

Che si possa essere vicini ad un punto di svolta per Federico Chiesa. Secondo la Rai sì. Agli inizi di febbraio la Fiorentina prolungherà il contratto con il numero 25 viola. Ingaggio addirittura raddoppiato per il giocatore che si troverebbe a guadagnare una cifra vicina ai 4 milioni di euro netti, la stessa che viene garantita a Franck Ribery, tanto per intendersi.

Commisso vorrebbe fare del giocatore una bandiera per il futuro, ma lo stesso Chiesa dovrà comunque comunicare alla società se ha intenzione di rimanere ancora oppure no. E non è detto che alla fine si debba arrivare per forza ad una separazione come sembrava invece chiaro in altri momenti.