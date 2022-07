Svolta nel mondo degli arbitri: una volta al mese in TV per spiegare le scelte fatte

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Serie A potrebbe trovarsi dinanzi ad una vera e propria svolta. Sembrerebbe infatti noto che per garantire maggiore trasparenza ed evitare fiumi di polemiche, gli arbitri saranno chiamati a dare spiegazione delle scelte prese sul campo, parlando ai microfoni di “90° minuto” una volta al mese, ed inoltre sarebbe in auge anche la possibilità di poter rendere pubblici gli audio dei dialoghi che hanno luogo in sala Var.

Appare dunque evidente che il volere comune sia quello di risparmiare quanti più conflitti possibili, procedendo spediti verso un calcio vicino alle richieste di club e tifosi, i quali chiedono maggiore chiarezza sulle scelte arbitrali, spesso colpevoli di aver fatto storcere il naso a molti durante gli anni.