Svolta nel mondo del calcio, la FIFA è pronta a rivoluzionare la tecnologia per il fuorigioco

L’International Football Association Board (IFAB), il garante delle regole del giuoco del calcio, terrà domani una riunione a Doha. Sul tavolo degli argomenti da trattare, uno in particolare potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio: il rilevamento semiautomatico del fuorigioco.

Per la FIFA questa tecnologia è di importanza prioritaria e perciò vorrebbe inserirlo in via definitiva, dopo la prova svolta durante il Mondiale per club, nel corso dei prossimi Mondiali in Qatar, che inizieranno a novembre. Un’altra novità nel mondo del calcio che, dopo la svolta del Var, porterebbe a una regolazione più matematica e meno soggettiva degli arbitri di campo.