Svolta STADIO: I tre passaggi chiave del testo Renzi. I segnali positivi da Commisso e Barone

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non voleva mezze misure sullo stadio ed è quello che potrebbe aver ottenuto. Al Senato, in commissione, il PD e Italia Viva hanno trovato un accordo sull’emendamento stadi al decreto Semplificazione. E ora potrebbe essere costruito una struttura nuova al posto dell’attuale Artemio Franchi.

All’interno del testo vi sono tre passaggi chiave. Il primo è quello che riguarda la possibilità di “sostituzione edilizia volta alla migliore fruibilità dell’impianto”. Il secondo invece è la “necessità di adeguare l’impianto agli standard internazionali”, con le curve vicine al campo tanto per dirne una. Infine c’è un “valore simbolico” della struttura che passa in secondo piano davanti all'”esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto e la sostenibilità economico-finanziaria”.

Da New York, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, Commisso ha seguito con attenzione l’intera vicenda. Barone è rimasto in contatto costante con Roma. I segnali sono positivi, si attende solo l’ultimo via libera, rappresentato dalla votazione in parlamento.