Svolta Venuti: Niente rinnovo. Il nuovo vice-Dodô sarà un giovane viola molto promettente

La Fiorentina ha ormai deciso di non prolungare il contratto al terzino destro, Lorenzo Venuti. A dare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

Una scelta di tipo “tecnico” che, dopo un paio di mesi di riflessione, è maturata nelle ultime 48 ore nei piani della squadra mercato viola, che vede il ciclo del difensore di Incisa a Firenze ormai a fine corsa.

Non è escluso il fatto che Venuti possa chiedere di cambiare aria già nel corso del prossimo mese mentre sembra già certo che a partire dalla prossima stagione il vice-Dodô sarà Niccolò Pierozzi, che sta facendo molto bene in B con la maglia della Reggina, squadra in cui è titolare inamovibile.