Tabarez chiama Torreira con l’Uruguay per i prossimi due impegni contro Argentina e Bolivia

Arriva la convocazione anche per Lucas Torreira con l’Uruguay in vista dei prossimi impegni della nazionale sudamericana nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Il centrocampista della Fiorentina è stato chiamato da Tabarez per le partite contro Argentina e Bolivia in programma venerdì 12 novembre e martedì 16 novembre.

Questa la lista completa dei convocati uruguaiani: