Tabellone di Conference League, in Francia si chiedono: “Percorso facile per il Nizza?”

Un passo per volta e ci mancherebbe altro, perché il doppio impegno che attende la Fiorentina contro il Lech Poznan è tutt’altro che scontato. Giusto però analizzare anche l’altro verdetto emesso dall’urna di Nyon quest’oggi, ossia l’abbinamento delle semifinali con conseguente costruzione del tabellone di Conference League.

Dalla parte della Fiorentina sono capitate Basilea e Nizza, e quindi qualora dovessero eliminare il Lech Poznan i viola troverebbero o la squadra svizzera o quella francese. A tal proposito il noto quotidiano L’Equipe ha pubblicato sui propri social il tabellone, con sopra una domanda che sembra quasi retorica: “Un percorso facile per il Nizza?”. Certo evitare il West Ham ai quarti e in semifinale non è cosa da poco, ma la presenza della Fiorentina dovrebbe far pensare ai tifosi francesi che la strada verso la finale è tutt’altro che spianata.