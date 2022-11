Tabù da sfatare

Tuttosport in edicola stamani, si concentra su un tabù che la Fiorentina deve ancora sfatare all’interno di questa stagione. Come riporta il quotidiano infatti, la squadra di Vincenzo Italiano, questa stagione, non ha mai vinto contro una big.

Fin qui i punti ottenuti contro le grandi del campionato italiano sono stati due, contro Napoli e Juventus. Mentre con Atalanta, Inter e Lazio sono arrivate tre sconfitte. E domani a San Siro, con Jovic dal primo minuto, la Fiorentina proverà ad abbattere un tabù che da tempo cerca di essere sfatato.