Tacchinardi a FN: “Chiesa vuole confrontarsi con altre realtà, alla Juventus può esplodere definitivamente. La Fiorentina è forte, Firenze non si lasci scappare Commisso”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus e oggi allenatore, ha parlato in esclusiva a Fiorentinanews.com dall’hotel Sheraton di Milano, sede dell’ultima giornata di calciomercato.

Queste le sue parole: “L’affare Chiesa è arrivato al momento giusto, il ragazzo vuole confrontarsi con una realtà diversa. Commisso è un fenomeno, mi piace tantissimo perché è un passionale e Firenze ha trovato una persona da non farsi scappare. Farà tanto e tanto bene per la Fiorentina, anche perché ha fatto una super squadra. La Viola è una squadra forte, non has fatto tanti punti nelle prime tre giornate ma ne farà tanti e arriverà in un’ottima posizione. L’affare Chiesa è giusto per tutti, perché Firenze è una piazza dove vivi di entusiasmo e quindi devi avere gente affamata. Alla Juventus può esplodere definitamente, è il suo posto. Callejon? E’ un giocatore forte, ma con caratteristiche diverse. Vederlo come quinto a destra non mi convince tanto: Chiesa si sacrifica di più, ma negli ultimi 30 metri lo spagnolo è un giocatore forte. La Fiorentina ha una squadra forte, farà molto bene quest’anno”.