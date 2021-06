Tacchinardi: “Se Ronaldo va via punterei su Vlahovic. Alla Juventus troverebbe l’ambiente ideale per completarsi e diventare un campione”

L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha espresso in un’intervista a Tuttosport il suo desiderio di vedere l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic in maglia bianconera la prossima stagione: “Se va via Ronaldo? Allora punterei su Vlahovic, che rappresenta un investimento sul futuro. È una bomba ad orologeria, nel senso buono, che può esplodere da un momento all’altro e che alla Juventus troverebbe l’ambiente ideale per completarsi e diventare un campione. Questa Juventus, che vuole riprendersi lo scudetto e riscattarsi in Europa, ha bisogno di giovani così, che hanno voglia di mangiare l’erba. Un po’ come accaduto nella passata stagione con Chiesa, il migliore della Juve”.