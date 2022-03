Tacopina sulla stregua di Commisso: “Non sono sorpreso dei tanti investitori americani in Italia, è un’occasione a prezzi stracciati e grandi margini di guadagno”

Tra i “nuovi” patron americani in Italia c’è anche Joe Tacopina, proprietario della Spal, che a Tuttosport ha parlato proprio dell’avvento di investitori a stelle e strisce nel nostro paese:

“Non sono sorpreso che stiano investendo in tanti, ma che siano serviti dieci anni ad altre proprietà Usa per seguire la strada che avevo inaugurato a Roma. Il calcio italiano è una opportunità per gli investitori americani perché è un prodotto dal prezzo sottostimato, ma con grandissimi margini di crescita e quindi di guadagno. Una società media di Serie A costa molto meno di una pari livello in Premier League. Ma anche di una franchigia di Mls o di Nba”.