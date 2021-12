Taddei: “Lucca per caratteristiche fisiche potrebbe assomigliare a Toni, ma non ha niente a che fare con lui. E’ un giovane veramente promettente”

Mentre la Fiorentina è alla ricerca del suo attaccante per il futuro, il vice allenatore del Pisa, Riccardo Taddei, ospite a Lady Radio, ha parlato in merito a Lorenzo Lucca, attaccante che lui ovviamente conosce da vicino: “Lucca per caratteristiche fisiche potrebbe assomigliare a Toni, ma Lorenzo non ha niente a che fare con lui. Pur essendo molto alto, è anche agile e ha grandi qualità tecniche. Con le sue caratteristiche sa esser prezioso come punto di riferimento per la manovra del gioco della squadra. E’ un giovane veramente promettente”.