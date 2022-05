Tale e quale settore ospiti: il Milan vende (di nuovo) ai suoi tifosi i biglietti riservati all’Atalanta

Come riportato dal Corriere della Sera, per Milan-Atalanta, in programma domenica alle 18:00, sono andati esauriti in pochissime ore i 4mila biglietti a disposizione per il settore ospiti. Anche stavolta, però, i tagliandi disponibili sono stati venduti a tifosi milanisti. Esattamente come era già successo per la sfida con la Fiorentina.

Senza l’obbligo della “Dea Card” è stato possibile aggirare il sistema, riuscendo ai tifosi rossoneri di garantirsi dei biglietti nonostante gli altri settori fossero esauriti. Contro la Fiorentina fu necessario l’intervento della Questura e la questione si risolse a ridosso dell’incontro. Il danno è stato nuovamente ripetuto, chissà come lo risolveranno stavolta.