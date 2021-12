Talento e tanto lavoro: la ricetta di Maleh per diventare grande

Scusate il ritardo, verrebbe da dire. A poco più di ventitré anni, contro il Bologna Youssef Maleh ha segnato il suo primo gol in Serie A. Un bel salto di qualità per il centrocampista della Fiorentina, che ne ha fatta di gavetta per arrivare ad alti livelli: le giovanili al Cesena, l’esordio tra i professionisti con il Ravenna, le due ottime stagioni al Venezia e la chiamata della Fiorentina. Talento sì, ma anche e soprattutto tanto lavoro: questa la ricetta del 23enne, partito dal 1’ per tre volte finora in stagione.

Il gol segnato al Bologna potrebbe essere la svolta: viste le assenze di Pulgar e Castrovilli, Italiano potrebbe nuovamente rendergli fiducia contro la Salernitana. Nelle ultime settimane è cresciuto molto: rispetto a quello visto contro la Roma alla prima giornata, Maleh sembra tutt’altro giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.