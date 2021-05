Tanta Fiorentina nel pomeriggio di Serie B. Maleh trascina il Venezia ai playoff, batosta per Dalle Mura. E Ranieri…

L’ultima giornata di Serie B regala come sempre gol e spettacolo. In campo vari calciatori della Fiorentina in prestito nel campionato cadetto, ed anche numerosi ex viola. Quinta partita da titolare e nona presenza totale per il centrale mancino Christian Dalle Mura. Il difensore classe 2002 viola, in prestito alla Reggina, incappa in una rovinosa sconfitta interna contro il Frosinone. I ciociari passano per 4 a 0 in Calabria. Ancora inamovibile al centro della difesa della Spal il ’99 Luca Ranieri. Il duttile difensore di Fiorentina ed Italia Under 21 guida il reparto assieme all’ex gigliato Tomovic. Vittoria per i biancazzurri contro la Cremonese. Torna tra i pali della porta della Reggiana Michele Cerofolini, che non giocava dal 7 febbraio scorso. La squadra emiliana perde a Vicenza e retrocede in B, ma le principali responsabilità non sono certamente da attribuire al ragazzo di Arezzo. Nessun minuto invece per il centravanti Gori, in forza ai veneti.

Altra gara da protagonista a Cittadella per la mezzala italo-marocchina Maleh. Il ragazzo classe ’98, acquistato nello scorso mercato invernale dalla Fiorentina, si è distinto nella gara dei suoi al Tombolato. Nel primo tempo il ragazzo di proprietà viola è andato vicino al vantaggio con un bel destro al volo. Nella ripresa ha invece impegnato il portiere di casa con una rovesciata. Titolare anche il terzino destro classe 2000 Ferrarini, autore di una buona prova. I lagunari pareggiano 1-1 e disputeranno i playoff. Nell’Empoli già promosso e sicuro matematicamente anche del primo posto, entra al minuto 57 il polacco Zurkowski, e partecipa alla rimonta dei suoi col Lecce. Gioca solo il primo tempo, ma senza incidere, l’ivoriano Gondo, nel successo della Salernitana a Pescara che vale il ritorno in A dei campani dopo 22 anni di assenza.