Tante big italiane rischiano di perdere un top in difesa: l’alternativa low cost della Fiorentina fa gola. I possibili scenari per Milenkovic

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è a tutti gli effetti un uomo di mercato. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e una sua partenza è da considerare come possibile, se non probabile. I piani più alti della Serie A lo osservano con attenzione: si aprono più strade, che porterebbero in ogni caso il numero 4 viola a rimanere in Italia.

Lo scenario più probabile e chiacchierato, già riportato diverse volte negli scorsi giorni, si chiama Inter. I nerazzurri sarebbero vicini a concludere un affare con il PSG per la cessione di Milan Skriniar e il serbo della Fiorentina è stato individuato come il sostituto ideale. Ramadani avrebbe già trovato l’accordo con la società nerazzurra per cifra (non oltre i 15 milioni di €) e durata del contratto.

Attenzione, però, anche ad altri due club. Secondo quanto riportato da giornalisti come Gianluca di Marzio, Niccolò Ceccarini e da più quotidiani nell’edizione odierna, la stessa scena potrebbe ripetersi per Napoli e Juventus, che devono capire se cedere, rispettivamente, Kalidou Koulibaly e Matthijs De Ligt.