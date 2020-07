Tante decisioni da prendere dalla Fiorentina: In ballo c’è la sorte di tre giocatori importanti

La Fiorentina ha l’urgenza di chiudere presto il discorso salvezza per poi concentrarsi sul futuro, sulla prossima stagione che dovrà essere quella della rifondazione e della ricostruzione. Tante sono le decisioni da prendere, viene ricordato su Tuttosport: allenatore, rinforzi e le situazioni contrattuali dei vari Chiesa, Milenkovic e Vlahovic. Non certo tre degli ultimi arrivati, almeno in casa viola.

0 0 vote Article Rating