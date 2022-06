Tanti giovani viola in cerca di spazio a Moena: ecco chi potrebbe aggregarsi alla Fiorentina di Italiano

Due baby viola sono praticamente sicuri della chiamata per il ritiro di Moena con la Fiorentina. Sono Alessandro Bianco e Filippo Distefano, che in questa stagione hanno trovato l’esordio con la prima squadra viola. Italiano però, potrebbe voler vedere all’opera anche altri giovani interessanti come Krastev, mediano utilizzato da Aquilani come centrale di difesa nell’ultima stagione.

Tra gli altri profili da tenere d’occhio e che potrebbero esserci a Moena Corradini, capitano della Primavera e play della squadra, e Toci, capocannoniere della formazione giovanile viola con 15 gol messi a segno. Tanti giovani alla ricerca di spazio e occasioni per convincere il tecnico viola in vista della prossima stagione.