Tanti volti prestigiosi alla Hall of Fame Viola, da Biraghi a Frey e Ranieri. FOTO FN

In questo momento, all’auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze, è in corso la nona edizione della Hall of Fame Viola. Una serata in cui sono stati premiati personaggi illustri della storia viola: Claudio Ranieri, Celeste Pin, Sebastien Frey, Sergio Carpanesi, Claudio Desolati e Raffaello Paloscia. Insieme a loro, presente anche Gianmatteo Mareggini.

Per la Fiorentina, sono presenti il direttore generale Joe Barone, il capitano della prima squadra Cristiano Biraghi, il giovane della Primavera Eljon Toci e l’attaccante della Fiorentina Femminile Daniela Sabatino.

Di seguito, alcune istantanee dei protagonisti della serata: